YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar toprağa verildiİhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar toprağa verildi
Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldüBalıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Pazartesi

Fikir Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.