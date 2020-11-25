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Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 25.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 3 cinsel istismar zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aranan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği, 90 fişek, kurusıkı tabanca ve 26 gram kenevir ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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