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Adana’da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ADANA HABERLERİ  | 01.05.2020 00:53 | Son Güncelleme

Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 1 ile 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 1 ile 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adana’da sokaklar boşaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerine gitti. Kısıtlama sonrasında ana arter ve caddelerin boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını megafonla duyurdu.

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Sabah
05:37
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:34
Yatsı
20:59

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Ataman Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
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