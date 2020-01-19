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  4. Adana'da 3. Kardan Adam Şenliği düzenlendi

Adana'da 3. Kardan Adam Şenliği düzenlendi

ADANA HABERLERİ  | 19.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı şenlikte vatandaşlar kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleştirilen 3. Kardan Adam Şenliği'nde vatandaşlar kartopu oynayıp, kayarak gönüllerince eğlendi.

İlçeye bağlı Meydan Yaylası Mavriyan mevkisinde, Aladağ Belediyesi ile Profesyonel Doğa ve Su Sporları Grubu'nun (PRODOSS) iş birliğiyle düzenlenen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Beyaz örtüyle kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu ormanda piknik yapan vatandaşlar, çocuklarıyla kartopu oynayıp kardan adam yapmanın tadını çıkardı. Etkinliğin sonunda en iyi kardan adam seçildi.

Bazı katılımcılar çamaşır leğenleri ve poşetlerle kar üzerinde kayarak eğlendi, bazıları kar üzerinde voleybol oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Gelemeyenleri önümüzdeki yıl bekliyoruz"

Şenliğe ailesiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şenliği daha da geliştirip iyi hale getireceklerini belirtti.

"Adana'da kar da var, kardan adam şenliği de var. Ailelerimizle anılarla dolu güzel bir gün geçirelim." diyen Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e teşekkür etti.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de şenliğin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şenlikte her yaştan vatandaşın çocukluğunu yaşadığını anlatan Akgedik, "Kardan adam yapmayı bilmeyenlerin şehri Adana'da, kardan adam şenliği yapıyoruz. Hem ilçemizde hem Adana'da farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aladağ, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe. Gelecekte tabiat turizminin merkezi olabilecek bir yer. İnşallah önümüzdeki dönem alanı daha da genişletip şenliği daha da geliştireceğiz. Gelemeyenleri önümüzdeki yıl bekliyoruz." diye konuştu.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Elif Özsoy, şenlikte ortamın çok güzel, unutamayacağı bir gün geçirdiğini belirtti.

Adanalıların birçoğunun kardan adam yapmayı bilmediğini ifade eden Özsoy, "Şenliğe katılan arkadaşların da desteğiyle imece usulüyle çok güzel bir kardan adam yaptık. Çok güzel bir şenlik oldu. Buna vesile olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Dürdane Yılmaz da şenliğe katılmak için Mersin'den geldiğini söyledi.

Şenliğe ilk defa katıldığını belirten Yılmaz, "Şenlik çok güzel, çok beğendim. Karda kaydık, sucuk ekmek yedik. Kar görmeyen bir memleket için bayağı güzel bir yer. Bu yıl şenliğe katılamayanların önümüzdeki yıl katılmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Adana Aladağ Jülide Sarıeroğlu Kar kar topu Şenlik

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