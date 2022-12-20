YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 3 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da 3 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

20.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle ikisi tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu tutuklu A.A, M.A. ve adli kontrol tedbiri uygulanan M.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Sanıklar A.A, M.A. ve M.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve kendilerine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttukları ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.A, M.A. ve M.E. suçlamaları kabul etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yedek lastikte 17 kilo esrar ele geçirildiYedek lastikte 17 kilo esrar ele geçirildi
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Laf attıkları kızı koruyan adamı bıçakladılarİstanbul’da dehşet anları kamerada: Laf attıkları kızı koruyan adamı bıçakladılar
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Adana iddianame

Adana Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
12:42
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Çarşamba

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Üstündağ Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.