Adana'da 4 kilo 950 gram esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkametlerde yapılan aramada 2 kilo 750 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, Ceyhan ilçesi Erenler Mahallesi'nde de bir kişinin evinde 2 kilo 200 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri buldu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.



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