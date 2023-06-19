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Adana’da 46 şüpheli hırsızlık suçundan tutuklandı

19.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da son bir haftada yapılan asayiş çalışmalarında aranan 388 şahıs yakalandı, 46’sı hırsızlık suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 388 aranan şahıs yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve yasal işlemler yapılırken hırsızlık suçlarıyla ilgili 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. 46 şüpheli de hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan çalışmada polis şüphelilerden 69 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 9 adet çalıntı araç, 18 adet çalıntı motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ayrıca 4 işyerine de yasa dışı kumardan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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