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Adana'da 6 elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

11.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının, çaldığı iki elektrikli bisikleti itekleyerek götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da son bir ayda 6 elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Kentte son bir ayda park halindeki 6 elektrikli bisiklet, kilitleri kırılarak çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili ihbarlar üzerine araştırma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 60 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık", "kapkaç" ve "yağma" gibi olaylardan 34 suç kaydı bulunan Mustafa G. (33) olduğunu tespit etti.

Zanlı Mustafa G, ekiplerin çalışmasıyla merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı iki elektrikli bisikleti itekleyerek götürmesi iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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