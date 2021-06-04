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Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

04.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 4 motosiklet, bir apartmanın yangın vanası, 3 trafo ile 7 araçtan 13 akünün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 6 zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.A, İ.S, B.S, K.Ö, C.A. ve G.A, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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