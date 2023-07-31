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Adana'da 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen 3 sanığa dava

31.07.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, husumetli oldukları 6 kişiyi tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 3 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde 22 Ekim 2022'de 6 kişinin parkta oturduğu sırada silahla yaralanmasıyla ilgili tutuklanan M.Y. ile adli kontrol tedbiri altına alınan tutuksuz F.Y. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müştekiler ile sanıklar arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, olay günü C.Y, E.Y, M.B, M.Y, Ö.Y. ve S.Ö'nün Yeşiltepe Mahallesi'nde parkta oturdukları sırada sanık M.T'nin buradan geçtiği, aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma sonrası parktan ayrılan M.T'nin bir süre sonra F.Y. ve M.Y. ile araçla parka geldiği, sanıkların burada oturan müştekilere araç içinden pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıkları kaydedildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen 3 sanık, iddianamedeki ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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