Adana'da 6 kuşaktır çiftçilik yapan ailenin arazisi 24 yaşındaki kızlarına emanet

ÖMER FANSA - Adana'da 24 yaşındaki kadın ziraat mühendisi, ailesi ve yakınlarına ait 3 bin 200 dönüm arazinin sorumluluğunu yürütüyor.

Merkez Sarıçam ilçesinin kırsal Baklalı Mahallesi'nde ailesine ait çiftlikte küçük yaştan itibaren tarımla iç içe büyüyen Nihan Işık, geçen yıl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.

Üniversite öğrenimi sırasında babası ve iki ağabeyinin ilgilendiği çiftlikte tarımla aktif olarak uğraşan Işık, mezun olduktan sonra işin başına geçti.

Işık, zeytinden pamuğa, patatesten nara kadar 11 çeşit ürünün yetiştirildiği, yılın her ayı üretimin gerçekleştiği arazilerde en iyi verimi almak için çalışıyor.

Günün erken saatinde mesaiye başlayan Işık, 3 bin dönümden fazla arazideki tüm tarımsal üretimin yürütülmesini sağlıyor.

Işık, AA muhabirine, çiftçiliği çok sevdiğini ve üniversitede bu bölümü tercih ettiğini belirtti.

Ailesi ve amcasına ait arazilerdeki tüm tarımsal üretimden sorumlu olduğunu aktaran Işık, geleneksel ürünlerin yanı sıra yenilik ve teknoloji kullanımına açık olduğunu, bu yıl ilk kez 1200 dönüm alanda renkli pamuk ekimi yaptıklarını dile getirdi.

Işık, sorumluluk alanının çok fazla olmasına rağmen doğru planlamayla tüm işlere yetiştiğini söyledi.

- Üretimden hasada kadar tüm süreçten sorumlu

Kadınların da tarımı çok iyi yapabileceğini anlatan Işık şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 bin dekarlık tarla ve bahçelerde tohumun toprağa koyulmasından ve hasada kadar olan tüm süreçten ben sorumluyum. Sulama, ilaçlama ve gübreleme olmak üzere ve birçok alandaki bakım işlerini yapıyorum. Tabii ki kadın olarak bazı noktalarda 'söz geçirmek' zor oluyor. Bir sözün değeri olmuyor. Onun karşılığını hasat sonunda elde ettiğimiz ürünlerle, ulaştığımız başarılarla çok da güzel veriyoruz. Kadınlığın bu konuda çok fazla dezavantajı var. Başarılarınızla cevabını çok güzel verdiğinizde bir sonraki sezon onların hepsi 'Helal olsun, tebrik ederim.' diyerek sizin yanınızda bulunuyorlar."

Işık, kırsalda çiftlikte yaşamaktan ve tarımla ilgilenmekten büyük keyif aldığını belirtti.

- Gençler bayrağı taşıyacak

Nebi Işık da kızının işlerinin başına geçmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mahalledeki çoğu ailenin evladının artık bu işi yapmadığını üzüntüyle izlediğini aktaran Işık, "Köyde boşalan hanelere çok üzülüyoruz. Tarlalar elden ele gidiyor, değişiyor, sanayici geliyor. Köyde yaşayana, tarım yapana ihtiyacımız var. Biz 6 kuşaktır köyde yaşıyoruz. Biz hala babamın dedesinin kurduğu hanedeyiz. Artık inşallah bizden sonrakiler de bu bayrağı taşırlar ama Nihan'ın taşıyacağına yüzde 100 eminim." dedi.

