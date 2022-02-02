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Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

02.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 6 motosiklet çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı yerlerden 6 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Müslüm G. (36) olduğunu belirledi.

Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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