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Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

17.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü.

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Gözaltı Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazar

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
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