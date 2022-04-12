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Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

12.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırın otoyolda takip edilmesi, durdurulup aranması ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı

Adana'da tırda 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alıp durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile yapılan aramalarda, tekstil ürünlerinin bulunduğu kolilerin arasına gizlenmiş 4 çantada 79 kilo 400 gram esrar bulundu.

Zanlıların, dedektör köpeğin koku almasını önlemek için uyuşturucu paketleri arasına kahve döktükleri belirlendi.

Uyuşturucuyla ilgili tır sürücüsü M.E. (32) ile A.D. (36), S.A. (30) ve M.E.D. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tırın otoyolda takip edilmesi, durdurulup aranması ve uyuşturucunun ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.

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