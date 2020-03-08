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Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

ADANA HABERLERİ  | 08.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Tertip komitesinin, erkeklerin alandan çıkmasını istemesi üzerine bazı çiftler meydandan ayrıldı - Adana Kadın Platformu Üyesi Ülkü Gülşen: - "Bugün erkekleri evde istiyoruz. Erkekler, ev işlerini yapsınlar, eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü. Yani bizim günümüz"

Adana'da ve Mersin'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana'da düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.

Kadınlar, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Zilli Dede Kavşağı'ndan mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Burada tertip komitesi tarafından, "Mitingi sadece kadınlarla yapacağımız için destek olmaya gelen erkekler alan dışına çıkabilir mi?" şeklinde anons yapıldı.

Adana Kadın Platformu Üyesi Ülkü Gülşen de erkek katılımcıların yanına gidip yapılan uyarıyı tekrarladı.

Bunun üzerine bazı çiftler duruma tepki gösterip alandan ayrıldı.

Gülşen, gazetecilerin soruları üzerine, destek vermek için mitinge gelen erkeklerin bugün evlerinde eşlerini desteklemesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyanın her tarafında kadınlar, erkek şiddetine ve egemenliğine karşı isyanlarını, tepkilerini gösterecekler. Bunun için kadınlar tek başına bunu organize etti. Kadınlar dayanışmayı ve birlikte olmanın gücünü görecekler. Bugün erkekleri evde istiyoruz. Erkekler, ev işlerini yapsınlar, eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü. Yani bizim günümüz."

Burada tertip komitesi adına Sevil Aracı Bek'in konuşmasının ardından kadınlar müzik eşliğinde halay çekti.

- Mersin

Mersin'de de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar slogan atıp, şarkılar söyleyerek Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürüdü.

Kadınlar yürüyüşte, "Bir gün değil her gün varız", "Eşit bir yaşam istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kadınlar, meydanda bulunan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Adana alan Erkek Miting

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Sabah
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Öğle
12:54
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
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