Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

Adana'da ve Mersin'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana'da düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.

Kadınlar, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Zilli Dede Kavşağı'ndan mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Burada tertip komitesi tarafından, "Mitingi sadece kadınlarla yapacağımız için destek olmaya gelen erkekler alan dışına çıkabilir mi?" şeklinde anons yapıldı.

Adana Kadın Platformu Üyesi Ülkü Gülşen de erkek katılımcıların yanına gidip yapılan uyarıyı tekrarladı.

Bunun üzerine bazı çiftler duruma tepki gösterip alandan ayrıldı.

Gülşen, gazetecilerin soruları üzerine, destek vermek için mitinge gelen erkeklerin bugün evlerinde eşlerini desteklemesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyanın her tarafında kadınlar, erkek şiddetine ve egemenliğine karşı isyanlarını, tepkilerini gösterecekler. Bunun için kadınlar tek başına bunu organize etti. Kadınlar dayanışmayı ve birlikte olmanın gücünü görecekler. Bugün erkekleri evde istiyoruz. Erkekler, ev işlerini yapsınlar, eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü. Yani bizim günümüz."