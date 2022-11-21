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Adana'da ağabeyinin evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

21.11.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağabeyinin evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Adana'da ağabeyinin evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, ağabeyinin evinde uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, misafir olarak gittiği ağabeyinin evinde uyuyan Medeni Nazlı'ya (58) balkondan ateş açıldı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, yaşamını yitirdiğini belirlediği Nazlı'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri de evde ve çevresinde inceleme yaptı, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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cinayet Adana Kozan silah

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