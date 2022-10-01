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Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

01.10.2022 04:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hekimköy Bulvarı'nda Kutsal B'nin kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kutsal B'nin arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kutsal B'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Nesli Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
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Badem Eczanesi
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Evin Eczanesi
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