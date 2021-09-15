Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Mehmet Ersin (59), meyve toplamak için Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıktı.

Ersin, çıktığı dalın kırılması sonucu düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.



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