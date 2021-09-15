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Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

15.09.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Mehmet Ersin (59), meyve toplamak için Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıktı.

Ersin, çıktığı dalın kırılması sonucu düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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