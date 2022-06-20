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Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

20.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçtan düştüğü değerlendirilen kişi, yaşamını yitirdi.

Çokak köyünde, Mümin Öner'in (75) evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, merdivenle çıktığı ağaçtan zemine düştüğü tahmin edilen Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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