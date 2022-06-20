Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçtan düştüğü değerlendirilen kişi, yaşamını yitirdi.

Çokak köyünde, Mümin Öner'in (75) evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, merdivenle çıktığı ağaçtan zemine düştüğü tahmin edilen Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz