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Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü

31.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da önceki gün ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.

Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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