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Adana'da akrabasının öldürülmesini azmettirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

17.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akrabasının öldürülmesini azmettirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

Adana'da akrabasının tabancayla öldürülmesini azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde Ulaş Çelikten'in (22) 26 Kasım'da yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen maktulün eniştesi Mikail T'nin saklandığı adresi belirledi. Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Mikail T'nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti azmettirdiği iddiasını kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Karslılar Mahallesi'nde 26 Kasım'da Ulaş Çelikten, yeğeni Mehmet Şükrü C. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, polis cinayet zanlısı Mehmet Şükrü C. ve olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen arkadaşı M.Ş'yi operasyonla yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Şükrü C. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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