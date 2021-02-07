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Adana’da altyapı çalışmaları

07.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Adana’da altyapı çalışmaları

Adana Büyükşehir Belediyesi, sürekli arıza çıkaran Kıyıboyu Caddesi su isale hattındaki sorunu ile Yüreğir’in Düzce Mahallesindeki yağmur suyu isale hattı problemini çözüyor.Sürekli arıza yapan ve su kesintisine neden olan Kıyıboyu Caddesindeki su isale hattını yenileme çalışmaları sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, sürekli arıza çıkaran Kıyıboyu Caddesi su isale hattındaki sorunu ile Yüreğir’in Düzce Mahallesindeki yağmur suyu isale hattı problemini çözüyor.
Sürekli arıza yapan ve su kesintisine neden olan Kıyıboyu Caddesindeki su isale hattını yenileme çalışmaları sona erdi. Yenileme işlemiyle birlikte 40 mahallede eski boruların çıkardığı arızadan kaynaklı kesinti yaşanmayacak.
2000 yılında yapılan ve 20 yılda kullanılamaz hale gelen; Güney Adana’ya, Yüreğir’e su veren hat 100 yıl dayanacak kalitede borularla yenilendi.
Yüreğir ilçesine bağlı Düzce Mahallesinin kronikleşmiş yağmur suyu problemi çözülüyor. Proje kapsamında 400 mm çapında betonarme boruların kullanıldığı, yağmur suyu hattı yapım işi devam ediyor.

Adana’da altyapı çalışmaları

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