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Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu

26.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda, 23 yaşındaki kadın ve 3 yaşındaki kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan silah sesleri geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede tabancayla öldürülmüş halde kadın ve çocuk cesedi buldu.

İncelemede, Eylül Yıldırım (23) ve kızı Hiranur'a (3) ait olduğu belirlenen cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından ailelerine teslim edilen anne ve kızının cenazeleri, İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Olay yerinde tabanca da bulan jandarma ekipleri, Eylül Yıldırım'ın kızını öldürüp intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

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