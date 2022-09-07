Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz