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Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

07.09.2022 05:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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