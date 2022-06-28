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Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

28.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Ö.D, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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