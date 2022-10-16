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Adana'da araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

16.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde polis ekipleri, plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Hafif ticari araçtaki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına uymayarak araçla kaçmaya başladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin bulunduğu araç, Süleyman Vahit Caddesi'nde bir marketin duvarına çarparak durdu.

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, şoför F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Öte yandan, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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