YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da araçta uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da araçta uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 01:27 | Son Güncelleme

Adana'da araçta uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da otomobilde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde park halindeki 33 ACM 329 plakalı otomobilde biri kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Şahinbey’de tarlalara yol açılıyor

Şahinbey’de tarlalara yol açılıyor

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Adana Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.