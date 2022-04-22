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Adana'da araçtan 820 bin lira çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

22.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da araçtan 820 bin lira çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adana'da, muhasebecinin bankadan çekip aracına bıraktığı 820 bin lirayı çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 31 Mart'ta merkez Seyhan ilçesinde bir firmaya ait park halindeki 01 HP 286 plakalı hafif ticari araçta bulunan 820 bin liranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, şüpheliler İrfan D. ile Vedat E'yi Mersin'in Tarsus ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenleyerek yakaladı.

Güvenlik kamerası kaydında paranın çalındığı aracın yanında bir süre görülen otomobilin kendilerine ait olduğunu kabul eden zanlılar, hırsızlıkla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Kentteki bir firmada muhasebeci olarak çalışan E.P, 31 Mart'ta Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giderek iş yeri hesabındaki 820 bin lirayı çekmişti.

E.P, 30 lira eksik olduğunu fark edince, yanındaki parayı iş yerine ait park halindeki hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna bırakıp tekrar banka şubesine gitmişti. E.P, bir süre sonra döndüğü araçta parayı bulamayınca durumu polise bildirmişti.

Muhasebeci E.P'nin, içinde paranın bulunduğu çantayı araca bırakıp bankaya yönelmesi ve döndüğünde araçta parayı bulamayıp cep telefonuyla görüşme yapması güvenlik kamerasına yansımıştı.

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