Adana’da Aralık ayında 678 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 315 bin 284 araç kontrol edildi.

Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 220 araç trafikten men edildi, 678 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Aralık ayı içerisinde il sınırlarında toplam 571 maddi hasarlı, 423 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 996 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 599 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

