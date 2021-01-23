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Adana'da aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı

23.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Adana'da aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı

Adana'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda 7 kişiyi fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra yankesicilik yöntemiyle toplam 5 bin 820 liralarını çaldığı öne sürülen Cansu Öztürk'ün (24), tutuksuz yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra teslim olmadığını belirledi.

Polis, hükümlü Öztürk'ü merkez Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

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