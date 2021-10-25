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Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

25.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Bir dağıtım firmasında çalışan Mehmet A, Toros Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermeye çalıştığı trafoda akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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