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Adana'da arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 10.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana'da arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Adana'da, ev arkadaşını tabancayla öldürüp kaçtığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kiraladıkları evde birlikte yaşadığı arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i (22) önceki gün tabancayla öldürüp kaçtığı ileri sürülen E.Ç'yi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının, ifadesinde, Karayiğit'i sosyal medyada canlı yayın yaparak kendisine küfrettiği gerekçesiyle gece uyuduğu sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, E.Ç'nin merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde ev arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i (22) tabancayla öldürüp kaçtığı ihbarını almış, adreste, Karayiğit'in cesediyle karşılaşan ekipler, E.Ç'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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