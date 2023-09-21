Adana'da ateş açılan iş yerinde yaşanan panik, kameraya yansıdı

Küçükdikili Mahallesi'ndeki iş yerine silahlı saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerinde ise hasar meydana geldiği belirlendi.

Ekiplerce iş yeri çevresinde de inceleme yapıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise motosikletini iş yerinin önüne park ettikten sonra saldırganları fark eden bir kişinin, koşarak dükkana saklanması yer alıyor.

Kayıtlarda, bu sırada şüphelilerin iş yerine doğru ateş etmesi üzerine, içeridekilerin kendilerini korumak için yere yattığı görülüyor.

