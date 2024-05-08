Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evden av tüfeğini alarak A.D'ye ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.A. daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.





