YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

ADANA HABERLERİ  | 25.03.2020 00:55 | Son Güncelleme

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aynı mahallede bulunan iki ev kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde Tuncay E'ye ait eve silahla ateş açıldı.

Bir süre sonra aynı mahalledeki Ahmet B'ye ait ev de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Ceyhan Kurşun siahlı saldırı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Atalı Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.