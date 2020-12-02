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Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 02.12.2020 23:37 | Son Güncelleme

Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı

Adana'da babası tarafından av tüfeğiyle ateş edilen kişi ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan Murat B, eşi ve oğlu İmam B'nin kaldığı evin önüne geldi.

Evin bahçesinde babası ile tartışan İmam B, apartmanın ikinci katındaki evine çıktı. Evin penceresine çıkan oğlu ile tartışmaya devam eden Murat B, aşağıdan ikinci kattaki evin penceresine av tüfeğiyle ateş etti.

Başından ağır yaralanan İmam B, çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kartuş bulundu.

Polis, olaydan sonra yanındaki kardeşiyle araçla kaçan baba Murat B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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