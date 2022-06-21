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Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi

21.06.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Adana'da tartıştığı babasını darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.E. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki babası Ş.E'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, babasını darbettiğini ve bir miktar parasını gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık M.E'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan M.E. suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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