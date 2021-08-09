Adana'da babasıyla kavga ederken onları ayırmaya çalışan kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, babası ile çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdüğü öne sürülen G.C.Ç, tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda 30 Temmuz'da G.C.Ç. ile babası G.Ç. arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan M.D, G.C.Ç'nin açtığı ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, G.C.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan zanlının olayın ardından yürürken görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yüreğir'de G.Ç'nin oğlu G.C.Ç. ile 30 Temmuz'da yaşadığı tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgayı ayırmaya çalışan M.D, G.C.Ç'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti.



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