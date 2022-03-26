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Adana'da baraj gölünde kanoları alabora olan 2 kişiyi polis kurtardı

26.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da baraj gölünde kanoları alabora olan 2 kişiyi polis kurtardı

Adana'da Seyhan Barajı Gölü'nde kanoları alabora olan 2 kişinin imdadına polis yetişti.

Gölde kürek sporu yapan Ümit Denizci ile Ahmet Tuanalp'in bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, alabora olan kanoda asılı kalan 2 kişiyi tekneyle kurtardı.

Karada bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Denizci ve Tuanalp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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