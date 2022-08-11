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Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

11.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.

Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı. Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.

Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

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Adana Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

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Kınalı Eczanesi
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Biricik Eczanesi
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