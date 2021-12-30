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Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

30.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Polis ekipleri, ilçede devriye gezdikleri sırada 3 pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark ederek durumu belediyeye bildirdi.

Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 köpeği yakaladı.

Köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.

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