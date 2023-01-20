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Adana'da bekçilerin kovaladığı şüpheliler silahlarını ve uyuşturucuyu atıp kaçtı

20.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakal bahçesinde şüphelilerin attığı 2 kalaşnikof tüfek ve bir miktar uyuşturucuyu bulan ekipler, zanlıları yakalamaya çalışıyor.

Adana'da bekçilerin kovaladığı 2 şüpheli, silahlarını ve bir miktar uyuşturucuyu portakal bahçesine atarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerle bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Çevredeki portakal bahçesine kaçan 2 şüpheli, izlerini kaybettirdi.

Bahçede arama yapan bekçiler, şüphelilerce atıldığı değerlendirilen 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Çalışmaların ardından ele geçirilen silahlar incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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