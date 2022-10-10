Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesine ait Mithat Çelik'in kullandığı 01 BU 364 plakalı otobüs, Pekmezci Mahallesi kavşağında Şeyda Eyvaz'ın (27) idaresindeki 01 LN 311 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Eyvaz ile otobüsteki yolculardan Ali Küçükeroğlu (88) ve Şerife Talu (65) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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