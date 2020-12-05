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Adana'da belediye otobüsüne yetişemeyen kadına polis sahip çıktı

ADANA HABERLERİ  | 05.12.2020 00:17 | Son Güncelleme

Adana'da belediye otobüsüne yetişemeyen kadına polis sahip çıktı

Adana'da belediye otobüsüne yetişemeyen kadına devriye görevi yapan polis yardım etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevi yapan Çukurova Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bir durakta bekleyen kadını görünce kontrol amaçlı durdu.

Ekipler, 56 yaşındaki Güler Gürkan'ın Yenibey Mahallesi'ne gitmek istediğini ancak otobüse yetişmediğini bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda kaldığını belirledi.

Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattını arayan ekipler, kadının gideceği güzergahtaki otobüslerin çalışma saatlerinin sona erdiğini öğrendi.

Ekipler, polis aracıyla evine bırakılma teklifini kabul etmeyen ve yaya olarak evine gitmek isteyen Gürkan'ı bir süre takip ederek ikna etmeye çalıştı.

Polisin bir süre sonra ikna ettiği Gürkan, ticari taksiye bindirilerek evine gönderildi.

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