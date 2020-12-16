Adana'da beline sardığı poşetlerden uyuşturucu çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Adana'da, beline sardığı poşetlerde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanık, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın beline sardığı poşetler içerisinde satışa hazır sentetik uyuşturucuyla polisler tarafından yakalandığını belirterek M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.K. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Ben kimseye uyuşturucu satışı yapmadım. Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

