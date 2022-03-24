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Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

24.03.2022 05:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da nacak ve bıçağın kullandığı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde H.K. ile iki arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Elindeki şişeyle arkadaşının kafasına vuran H.K, çıkan kavgada bıçaklandı.

Daha sonra H.K, dışarı çıkarak nacakla iş yerinin camlarını kırdı, kavgaya karışan iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Elinden yaralandığı belirlenen ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan H.K, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan iki kişi polis merkezine götürüldü.

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