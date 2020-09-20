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Adana'da bir emlakçıyı kundaklayan zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

İş yerine molotofkokteyli atılması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir iş yerine molotofkokteyli atan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Adile Cazibe Doğan'a (50) ait emlakçıya gelen şüpheli, iş yerinin girişine molotofkokteyli atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibince yangın söndürüldü. Ara sokaklarda kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede görevli bekçiler tarafından yakalandı.

Kendisinin de emlakçı olduğunu iddia eden zanlı S.B. (32), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

İş yeri sahibi Doğan, zanlının daha önce de kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Molotofkokteyli atan kişinin kendisi olmadığını iddia eden zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan iş yerine molotofkokteyli atılması güvenlik kamerasına yansıdı.

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