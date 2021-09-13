Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde Fatma Tatar, evine yılan girdiğini fark edince durumu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, mutfaktaki yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğaya bıraktı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz