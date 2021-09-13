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Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

13.09.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde Fatma Tatar, evine yılan girdiğini fark edince durumu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, mutfaktaki yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğaya bıraktı.

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