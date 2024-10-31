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Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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31.10.2024 10:35
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Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 32 uyuşturucu hap bulunan iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Tabancaların saklandığı masanın çekmecelerini çıkartarak inceleme yapan ekipler, masanın alt bölümüne bantla yapıştırılmış paketlerde 32 uyuşturucu hap ve hassas terazi buldu.

Bunun üzerine şüpheli Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Adana uyuşturucu silah

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