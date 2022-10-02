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Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu

02.10.2022 05:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, internet kafe olarak kullanılan iş yerindeki yangını söndürdü.

Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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patlama Adana hasar

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05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:29
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazar

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Seyhan
Doğa Eczanesi
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